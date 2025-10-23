PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Lagerhalle: Unbekannte Täter beschädigen Fenster

Rees (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16. Oktober 2025), 00:00 Uhr und Mittwoch (22. Oktober 2025), 10:30 Uhr kam es an der Rudolf-Diesel-Straße in Rees zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster einer Lagerhalle und durchsuchten diese. Zu einem möglichen Diebstahl von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

