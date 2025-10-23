PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Täter entwenden ein Kleinkraftrad: Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (21. Oktober 2025), 22:00 Uhr und Mittwoch (22. Oktober 2025), 07:00 Uhr kam es an der Triftstraße in Kleve zur Entwendung eines Kleinkraftrads (Hersteller: Generic // Farbe: blau-metallic). Dieses war mit dem Lenkradschloss gesichert und trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "717LLP".

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren