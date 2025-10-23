Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Täter entwenden ein Kleinkraftrad: Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (21. Oktober 2025), 22:00 Uhr und Mittwoch (22. Oktober 2025), 07:00 Uhr kam es an der Triftstraße in Kleve zur Entwendung eines Kleinkraftrads (Hersteller: Generic // Farbe: blau-metallic). Dieses war mit dem Lenkradschloss gesichert und trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "717LLP".

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

