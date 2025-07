Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Freundin bewahrt Mann vor Gefängnis

Twist (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Eine Freundin des 35-Jährigen konnte die geforderte Geldstrafe für ihn aufbringen.

Der Mann wurde gegen 17:20 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Fahrzeuges aus den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Niederländer ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt worden. Da eine Freundin den haftbefreienden Betrag von 3.000 Euro für ihn aufbringen konnte, ersparte er sich eine knapp fünfmonatige Gefängnisstrafe. Die Justiz interessierte sich außerdem in einem anderen Fall für seinen derzeitigen Aufenthaltsort.

Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

