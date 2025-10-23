Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte Täter dringen auf Firmengelände vor: Kripo nimmt Ermittlungen nach Diebstahl auf

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober 2025) kam es gegen 04:07 Uhr an der Stadtweide in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere Täter verschafften sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zugang zu einem Firmengelände. Dort entwendeten die Täter mehrere Elektronikartikel (Grill und Mixer) aus einem abgestellten Anhänger und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell