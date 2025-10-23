Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Mehrere Diebstähle aus PKW

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Unbekannte Automarder waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Oktober 2025) auf Beutezug in Weeze. An der Antoniusstraße gingen die Täter zunächst einen Audi Q7 an. Auf unbekannte Art verschafften sie sich Zugriff auf den Innenraum und entwendeten eine Aktentasche aus dem Wagen. Auch in einen geparkten Mercedes drangen die Täter ohne Aufbruchsspuren ein. Sie durchsuchten die C-Klasse, hier machten sie aber eine Beute. Auf der nahegelegenen Straße Am Tichelkamp wurde ein Peugeot Partner in einer Hauseinfahrt angegangen, aus diesem stahlen die Täter eine Geldbörse. Auf der Vogteistraße wurde Bargeld aus einem Mitsubishi Eclipse entwendet. Hier sah der Besitzer des Wagens, wie gegen 23:35 Uhr ein Bewegungsmelder am Haus immer wieder anschlug. Als er nachschaute, sah er eine unbekannte männliche Person an seinem abgestellten PKW. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin. Eine Überwachungskamera zeichnete ihn allerdings auf. Demnach war der Mann mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet, er trug Handschuhe und einen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell