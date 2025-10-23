Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Alleinunfall

15-jähriger Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Issum (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober 2025) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf dem Strohweg ein Alleinunfall eines Rollerfahrers. Ein 15-Jähriger aus Issum war auf seinem Motorroller in Richtung Niederwalder Straße unterwegs, als er offenbar durch einen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen fuhr. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell