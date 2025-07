Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Am Stadtbad

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 11. Juli, kam es gegen 17.55 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Stadtbad".

Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung, die aktuell in Folge des Brandgeschehens und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar ist.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.(ds)

