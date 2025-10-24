POL-KLE: Kerken - Bronzefigur auf Friedhof entwendet: Zeugen gesucht
Kerken-Nieukerk (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (15. Oktober 2025), 14:00 Uhr und Mittwoch (22. Oktober 2025), 14:30 Uhr kam es an der Krefelder Straße in Kerken zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter entwendeten eine Bronzefigur inkl. Sockel von einem Grab und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
