Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Wertgegenstände von Baustellengelände entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (22. Oktober 2025), 15:30 Uhr und Donnerstag (23. Oktober 2025), 08:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Ackermansfeld" in Kerken zu zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter drangen auf ein Baustellengelände vor und entwendeten aus einem Rohbau u.a. eine Kaffeemaschine sowie ein Radiogerät. Auch das Schloss eines abgestellten Bauwagens wurde durch unbekannte Täter beschädigt und aus dem Wagen u.a. drei Kabeltrommeln sowie ein Baustellenradio entwendet. Ob die beiden beschriebenen Tatvorgänge in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

