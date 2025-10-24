PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Kevelaer - Täter beschädigen Zugangstür einer Sporthalle und entwenden Werkzeuge: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (22. Oktober 2025), 16:30 Uhr und Donnerstag (23. Oktober 2025), 07:40 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Hüls" zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten die Zugangstür einer Sporthalle und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Aus diesen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge (u.a. Stichsäge, Bohrmaschine, Akkubohrschrauber) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und bitte um Hinweise unter 02823 1080. (pp)

