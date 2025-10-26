PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kleve-Griethausen (ots)

Am Samstag, 25.10.2025 um 14:30 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 59-jähriger Kradfahrer aus Emmerich am Rhein, fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Changkwang den Oraniendeich in Fahrtrichtung Kleve. Im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich verlor er aus noch unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein KKR und kam zu Fall. Der 59-Jährige Fahrzeugführer sowie seine 32-jährige aus Kleve stammende Sozia trugen bei dem Sturz Verletzungen davon. Sie wurden beide mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.(Lst)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren