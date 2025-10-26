POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Kleve-Griethausen (ots)
Am Samstag, 25.10.2025 um 14:30 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Ein 59-jähriger Kradfahrer aus Emmerich am Rhein, fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Changkwang den Oraniendeich in Fahrtrichtung Kleve. Im Kreisverkehr Oraniendeich/Postdeich verlor er aus noch unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein KKR und kam zu Fall. Der 59-Jährige Fahrzeugführer sowie seine 32-jährige aus Kleve stammende Sozia trugen bei dem Sturz Verletzungen davon. Sie wurden beide mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.(Lst)
