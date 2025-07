Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aschendorf (ots)

Am Montag kam es gegen 14:15 Uhr in der Haydnstraße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem silberfarbenen Pkw die Haydnstraße in Fahrtrichtung Pöhle. Zeitgleich näherte sich eine 44-jährige Fahrerin eines VW T-Roc aus der Gegenrichtung. In Höhe der Einmündung zur Beethovenstraße geriet der unbekannte Fahrzeugführer auf die Fahrspur der entgegenkommenden VW-Fahrerin. Diese versuchte, nach rechts auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonzaun. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/926-0 zu melden.

