POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus
Issum (ots)
Im Zeitraum von Samstag (18. Oktober 20205), 06:00 Uhr und Samstag (25. Oktober 2025), 15:48 Uhr kam es an der Mühlenstraße in Issum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen durch eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe der Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.
Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im Zusammenhang mit dem Einbruch, bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250. (Lst)
