Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch, Kellereinbruch, Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Auf der Alm wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag versucht, die Eingangstür eines Hauses aufzuhebeln. Das misslang. Die Polizei dokumentierte Hebelmarken.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Montagvormittgas Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße. Eine Scheibe wurde eingeschlagen und eine Tür eingetreten. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht ermitteln.

Eine 69-jährige Frau wurde am Montag zwischen 9.30 und 9.55 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, muss jemand in ihre Handtasche gegriffen und die Geldbörse mitsamt Bargeld und diversen Bank- und Kundenkarten gestohlen haben. (cris)

