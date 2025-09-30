Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jacke gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Eine 53-jährige Frau hat am Montagmittag auf dem Gelände einer Tankstelle eine Jacke gestohlen. Der Eigentümer hatte die Selbstbedienungs-Staubsauger genutzt. Nach dem Reinigen seines Wagens vergaß er seine Jacke. Als er das bemerkte, kehrte er zurück. Doch die Jacke mitsamt Schlüsseln und Portemonnaie mit diversen Bankkarten war weg. In einem Papierkorb fand er seine leere Geldbörse. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie eine Frau die Jacke wegnimmt. Mitarbeiter konnten die Frau identifizieren, die eigentlich ein Hausverbot auf dem Gelände hat. Auch die hinzu gerufenen Polizeibeamten erkannten die 53-jährige Frau und statteten ihr einen Besuch ab. Sie räumte ein, die Jacke mitgenommen zu haben, bestreitet aber, etwas herausgenommen zu haben. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. (cris)

