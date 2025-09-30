Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vandalismus an Sonnenstudio
Plettenberg (ots)
Unbekannt haben in der Nacht auf Montag die Glasscheibe eines Sonnenstudios an der Brauckstraße beschädigt. Mehrere Kratzer und Risse zieren nun die Fensterscheibe, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (lubo)
