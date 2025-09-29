Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Halver (ots)
Messstelle Halver, L528 Höhe Wieselweg
Zeit 29.09.2025, 7:13 bis 9:19 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 637 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pritsche Zulassungsbehörde MK.
