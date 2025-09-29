PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Halver (ots)

Messstelle Halver, L528 Höhe Wieselweg

Zeit 29.09.2025, 7:13 bis 9:19 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 637 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pritsche Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:49

    POL-MK: Unfall mit junger Fahrradfahrerin - Pkw flüchtet

    Meinerzhagen (ots) - Nach einem Unfall am Freitag (26. September) gegen 17.45 Uhr auf der Volmestraße sucht die Polizei nach den Beteiligten. Eine Zeugin beobachtete, wie ein etwa 13- oder 14-jähriges Mädchen, ihr Fahrrad schiebend, in Höhe der Haltestelle Ölmühle die Straße überquerte. Ein Pkw mit Siegener Kennzeichen erfasste das Vorderrad. Das Kind stürzte auf die Straße. Der Fahrer setzte die Fahrt in ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:52

    POL-MK: Lkw-Teile demontiert - Parkscheinautomat beschädigt

    Altena (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag an einem an der Nettestraße abgestellten Lkw zu schaffen gemacht. Sie demontierten die Heckklappe sowie eine seitliche Abdeckung des Mercedes Benz Atego Kippers. Zwischen dem 18. September und Freitagmorgen vergangener Woche wurde versucht, einen Parkscheinautomaten an der Lenneuferstraße aufzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht an das Geldfach, ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:50

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Kita

    Nachrodt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, in die Awo-Kindertagesstätte an der Geschwister-Scholl-Straße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren an einer Tür. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren