POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Grabkreuz gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nichts.

Zwischen dem 16. September und Dienstag vergangener Woche entwendeten Unbekannte auf dem katholischen Friedhof am Lahrweg ein 25 Kilo schweres Bronze-Grabkreuz. (cris)

