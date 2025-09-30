PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte - Grabkreuz gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nichts.

Zwischen dem 16. September und Dienstag vergangener Woche entwendeten Unbekannte auf dem katholischen Friedhof am Lahrweg ein 25 Kilo schweres Bronze-Grabkreuz. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 07:15

    POL-MK: Vandalismus an Sonnenstudio

    Plettenberg (ots) - Unbekannt haben in der Nacht auf Montag die Glasscheibe eines Sonnenstudios an der Brauckstraße beschädigt. Mehrere Kratzer und Risse zieren nun die Fensterscheibe, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:17

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Halver (ots) - Messstelle Halver, L528 Höhe Wieselweg Zeit 29.09.2025, 7:13 bis 9:19 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 637 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pritsche Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:49

    POL-MK: Unfall mit junger Fahrradfahrerin - Pkw flüchtet

    Meinerzhagen (ots) - Nach einem Unfall am Freitag (26. September) gegen 17.45 Uhr auf der Volmestraße sucht die Polizei nach den Beteiligten. Eine Zeugin beobachtete, wie ein etwa 13- oder 14-jähriges Mädchen, ihr Fahrrad schiebend, in Höhe der Haltestelle Ölmühle die Straße überquerte. Ein Pkw mit Siegener Kennzeichen erfasste das Vorderrad. Das Kind stürzte auf die Straße. Der Fahrer setzte die Fahrt in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren