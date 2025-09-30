PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw - Hundefutter aus Carport gestohlen

Hemer (ots)

Am Montag zwischen 15.15 und 16.45 Uhr wurden auf dem Parkplatz Panzergelände an der Deilinghofer Straße die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Touran eingeworfen und die unter dem Beifahrersitz verstaute Geldbörse und diverse Schlüssel gestohlen. In der Geldbörse wiederum steckten diverse Bank- und Kreditkarten sowie Papiere. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Auch während kurzer Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden. Diebe kennen auch die üblichen "Verstecke".

Ein Unbekannter hat am Montag aus einem Carport an der Bachstraße Hundefutter und eine Arbeitshose gestohlen. Eine Videoaufzeichnung zeigt den Mann, der um 10.54 Uhr ein gerade zuvor geliefertes und im Carport abgelegtes Paket öffnet und den Inhalt (Hundefutter) entwendet. Außerdem nimmt er unter dem Carport abgelegte Arbeitshose mit. (cris)

