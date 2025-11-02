LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Ein 27 Jahre alter Mann wurde am 31.10.2025 kurz vor 11:00 Uhr in der Wielandstraße in Apolda kontrolliert. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg. Bei der Kontrolle wurde eine geringe Menge Amphetamin festgestellt.
