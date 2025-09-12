Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Garagentor geöffnet - E-Bike und E-Scooter gestohlen ++ Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Sicherheitsglasscheibe hält ++ Nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Verdacht der Beeinflussung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Garagentor geöffnet - E-Bike und E-Scooter gestohlen

Auf bislang ungeklärte Art und Weise öffneten Unbekannte in der Nacht zum 11.09.2025 ein Garagentor auf einem Grundstück in der Stöteroggestraße. Sie entwendeten ein E-Bike sowie ein E-Scooter im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Dieb flüchtet im Elektrorollstuhl

Ein Senior steht im Verdacht am 11.09.2025 gegen 15:30 Uhr einen Diebstahl in einer Drogerie in der Grapengießerstraße begangen zu haben. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Zum Diebesgut gehört Schmuck im Wert von unter 50 Euro. Der Mitarbeiter wollte den lebensälteren Mann ansprechen. Dieser flüchtete mit einem Elektrorollstuhl und blieb trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Sicherheitsglasscheibe hält stand

Am 12.09.2025 gegen 03:35 Uhr versuchten derzeit unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft Am Berge einzudringen. Dabei schlugen sie mehrfach mit einem Gullydeckel gegen die Sicherheitsglasscheibe des Objektes. Die Scheibe zersprang, wurde aber nicht zerstört. Der Alarm wurde ausgelöst und die Personen flüchteten, ohne in das Juweliergeschäft eingedrungen zu sein. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 11.09.2025 gegen 17:00 Uhr fuhr ein Mazda CX-3 an der Lichtzeichenanlage der Konrad-Adenauer-Straße, Einmündung Theodor-Heuss-Straße, einem wegen Rotlicht wartenden Skoda Fabia auf. Der 60 Jahre alte Fahrer des Skoda erlitt leichte Verletzungen. Der 47 Jahre alte Mann am Steuer des Mazda blieb unverletzt. Die Polizei konnte bei ihm den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel erhärten. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Kirchgellersen - Unfall mit zwei Verletzten

Ein 55 Jahre alter Fahrer eines PKW befuhr am 11.09.2025 gegen 14:30 Uhr die Kreisstraße 50 von Dachtmissen kommend in Fahrtrichtung Kirchgellersen. Dabei fuhr er an einem am Fahrbahnrand stehenden Traktor vorbei und bog auf ein Feld ab. Ein hinter ihm fahrender PKW bemerkte dies zu spät und fuhr dem 55-Jährigen auf. Der 55-Jährige und seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurden leichtverletzt. Der Fahrer des anderen PKW im Alter von 83 Jahren blieb unverletzt.

Lüneburg - Mit Ziegel auf PKW eingeschlagen - kein Diebesgut

Mit einem roten Mauerziegel schlug eine derzeit unbekannte Person am späten Abend des 11.09.2025 auf ein VW Passat ein. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Wedekindstraße abgestellt. Am Fahrzeug entstanden diverse Beschädigungen. Ein Eindringen in das Fahrzeug hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Westergellersen - Durchfahrtsverbot kontrolliert

Am Vormittag des 12.09.2025 kontrollierte die Polizei das Durchfahrtsverbot in Westergellersen im Bollweg sowie im Einemhofer Weg. Dabei wurde festgestellt, dass ein Großteil der angehaltenen Fahrzeuge zu Anwohnenden gehören, die dort entlangfahren dürfen. Die festgestellten Verstöße wurden geahndet. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Verdacht der Beeinflussung

Am 11.09.2025 gegen 08:35 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Motorroller die Kreisstraße 41 aus Schnega kommend in Fahrtrichtung Bergen. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel bei dem verletzten Fahrer. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung im Mehrfamilienhaus

Aufgrund von Streitigkeiten gerieten in einem Mehrfamilienhaus in der Holdenstedter Straße am 11.09.2025 gegen 20:30 Uhr zwei Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde einer der Männer im Alter von 31 Jahren leichtverletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aufgrund unterschiedlicher Angaben der Betroffenen noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Kleidung aus Altkleidercontainer entnommen

Eine 48 Jahre alte Frau entnahm am 11.09.2025 gegen 13:20 Uhr mehrere Taschen Kleidung aus einem Altkleidercontainer in der Esterholzer Straße. Trotz mehrfacher Hinweise dies zu unterlassen, belud sie ihr Fahrzeug mit den Taschen voll Kleidungsstücken. Sie wurde anschließend mit den Klamotten an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell