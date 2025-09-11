Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ PKW gestohlen - Ermittlungen dauern an ++ Scheibe von PKW eingeschlagen - Portemonnaie gestohlen ++ Brand einer Lagerhalle ++ Unverschlossene PKW geöffnet - Bargeld entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Hinweise zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Die Lüneburger Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht am 29.08.2025 zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr in der Stendaler Straße. Dabei fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug die genannte Straße in Fahrtrichtung Stöteroggestraße entlang. Nach ersten Ermittlungen versuchte das Fahrzeug dabei zu wenden. Dabei kollidierte es mit einem seitlich am Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus sowie einen gegenüber auf einem Parkstreifen befindlichen Peugeot 206. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - PKW gestohlen - Ermittlungen dauern an

In der Nacht zum 10.09.2025 wurde ein Audi SQ5 von einem Grundstück im Paul-Gerkens-Ring entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwas über 40.000 Euro und soll zum Tatzeitpunkt verschlossen gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es ist nicht auszuschließen, dass zuvor das Signal des Fahrzeugschlüssels abgefangen wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung bei Universität

Im Rahmen einer Veranstaltung am 10.09.2025 gegen 05:40 Uhr in der Universitätsallee filmte ein 45 Jahre alter Mann mehrere Personen, welche ihn aufforderten das Gelände der Universität zu verlassen. Als eine 40 Jahre alte Frau versuchte die Kamera abzudecken, schlug der 45-Jährige die Hand der Frau weg und verletzte sie leicht. Daraufhin wurde der Mann von Sicherheitsmitarbeitern der Universität im Eingangsbereich zu Boden gebracht. Dabei trat der Mann in Richtung der Sicherheitsmitarbeiter. Ihm wurde bereits vorher ein Hausverbot ausgesprochen. Der Mann erhielt einen Platzverweis, welchem er nachkam. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Am 10.09.2025 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 70 Jahre alter Mann mit einem Renault Capture die Hamburger Straße und beabsichtigte auf die A39 in Fahrtrichtung Hamburg aufzufahren. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten 16 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters, welcher die Fahrbahn querte. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Lüneburg - Scheibe von PKW eingeschlagen - Portemonnaie gestohlen

Am 10.09.2025 zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Friedenstraße die Seitenscheibe eines Renault Clio eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Portemonnaie mit Dokumenten und Bargeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei wenigen Hundert Euro. Mit einer Zahlungskarte aus dem Portemonnaie wurde im Anschluss bei einem Supermarkt bezahlt. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine Wertsachen in Ihren Fahrzeugen, insbesondere nicht im sichtbaren Bereich. Diebe nutzen auch kurzfristige Abwesenheiten, wenn sich die Gelegenheit ergibt."

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Unverschlossene PKW geöffnet - Bargeld entwendet

Eine derzeit unbekannte Person betrat am 10.09.2025 gegen 03:15 Uhr ein Grundstück Am Kosakenberg. Dort öffnete sie zwei auf dem Hof abgestellt PKW der Marke VW, welche zu dem Zeitpunkt unverschlossen waren. Aus einem der Fahrzeuge wurde Bargeld in Höhe von rund 250 Euro gestohlen. Im gleichen Zeitraum soll in der Nachbarschaft eine Person mit einer Taschenlampe an verschlossenen Haustüren gesichtet worden sein.

Gartow - Zementsäcke gestohlen - Hinweise gesucht

Von der Baustelle auf einem Kindergarten in der Waldbadstraße wurden im Zeitraum vom 05.09.2025 bis zum 08.09.2025 insgesamt 310 Säcke Zement auf mehreren Paletten entwendet. Diese sollten am 10.09.2025 abgeholt werden. Der Wert des Zements liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Die Paletten befanden sich hinter einem unverschlossenen Zaun. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Streit unter alkoholisierten Personen - Körperliche Auseinandersetzung

In einer Uelzener Wohnung gerieten am 10.09.2025 gegen 22:30 Uhr drei Personen in einen Streit. Darunter befanden sich ein 35 und 39 Jahre alter Mann sowie eine 49 Jahre alte Frau. In Folge des Streites kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die Personen leichtverletzten. Bei Eintreffen der Polizei waren die beteiligten Personen deutlich alkoholisiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Suderburg - Brand einer Lagerhalle

Am 10.09.2025 gegen 15:40 Uhr geriet in der Graulinger Straße eine Lagerhalle in Brand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, welche sich bis in die Abendstunden hinzogen. Die Flammen griffen auf diverse Holzkisten in der Halle sowie in der unmittelbaren Umgebung über. Der Sachschaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu Einschränkungen des Bahnverkehrs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnten Schweißarbeiten von zwei Dachdeckern ursächlich für den Brand gewesen sein. Die beiden Männer wurden durch die Rauchentwicklung leichtverletzt. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Suhlendorf - Polizei sucht PKW nach Unfall

Am 10.09.2025 gegen 19:20 Uhr kreuzte ein 32 Jahre alter Mann fußläufig die Straße am Alten Wehrturm in Richtung Neumarkt. Dabei wurde er von einem PKW erfasst. Durch die Kollision erlitt er leichte Verletzungen. Der PKW hielt kurz an und soll anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben. Das Fahrzeug soll eine silberne Farbe und ein Uelzener Kennzeichen gehabt haben. Am Steuer soll eine jüngere Person gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

