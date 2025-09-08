PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 209 ++ Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++

Lüneburg (ots)

Brietlingen

Am 08.09.2025 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 209 zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall bei dem ein 78 Jahre alter Mann verstarb. Der 78-Jährige befuhr zuvor mit einem Motorrad die Bundesstraße 209 von Brietlingen kommend in Fahrtrichtung Lüdershausen. Dabei kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Michel Koenemann
Telefon: 04131 - 607 2114
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren