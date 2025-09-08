Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße 209 ++ Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++

Lüneburg (ots)

Brietlingen

Am 08.09.2025 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 209 zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall bei dem ein 78 Jahre alter Mann verstarb. Der 78-Jährige befuhr zuvor mit einem Motorrad die Bundesstraße 209 von Brietlingen kommend in Fahrtrichtung Lüdershausen. Dabei kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell