Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstädter Herbstwoche steht an - Polizei ist einsatzbereit

Lippstadt (ots)

Mit der Lippstädter Herbstwoche steht eine der größten Kirmes-Veranstaltungen im Kreis Soest bevor. Vom 18. bis 26. Oktober verwandelt sich die Innenstadt in einen Rummelplatz. Die Polizei wird mit starken Kräften im Einsatz sein, um die größtmögliche Sicherheit für die Veranstaltung und ihre Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

Uniformierte und zivile Fußstreifen werden während der gesamten Veranstaltungszeit in Lippstadt unterwegs sein. An der Mobilen Wache stehen Beamtinnen und Beamte am gewohnten Standort im Bereich des Rathausplatzes allen Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner bei Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten zur Verfügung. In Kooperation mit dem Ordnungsamt wird es zudem an beiden Wochenenden wieder Jugendschutzkontrollen auf dem Kirmesgelände geben.

Für mehr Sicherheit sorgen auch wieder zwei Videoüberwachungsanlagen, die in diesem Jahr im Bereich Poststraße / Helle Halle sowie an der Marktstraße aufgestellt werden. Durch die übertragenen Live-Bilder sollen mögliche Straftaten oder verdächtige Personen noch schneller erkannt und geahndet werden.

Die Polizei im Kreis Soest wünscht allen Besucherinnen und Besuchern neun schöne und vor allem sichere Tage bei der Herbstwoche. Mit diesen Tipps können sie ihre eigene Sicherheit erhöhen:

   - Vorsicht, Taschendiebe: Tragen Sie Wertsachen am besten dicht am
     Körper - idealerweise in verschließbaren Innentaschen. Nehmen 
     Sie nur die nötigsten Dinge mit. Seien Sie besonders in 
     Menschenmengen sowie an Fahrgeschäften und Verkaufsständen 
     aufmerksam.
   - Treffpunkte vereinbaren: Sprechen Sie mit Familie oder Freunden 
     einen festen Treffpunkt ab, falls Sie sich verlieren. Statten 
     Sie Kinder mit einem Armband oder einem Zettel aus, auf dem Ihre
     Kontaktdaten hinterlegt sind. Sprechen Sie im Notfall die 
     Polizeikräfte an.
   - Alkohol - kennen Sie Ihr Limit: Achten Sie auf einen 
     verantwortungsbewussten Alkoholkonsum. Lassen Sie keine Getränke
     unbeaufsichtigt stehen. Helfen Sie anderen, die offensichtlich 
     zu viel getrunken haben oder sich unwohl fühlen. Lassen Sie das 
     Auto stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Taxistände 
     befinden sich im Bereich Brüderstraße und Nordstraße (Kuhmarkt).
   - Konflikte vermeiden: Gehen Sie Streitereien aus dem Weg und 
     holen Sie sich Hilfe, bevor die Situation eskaliert. Wenden Sie 
     sich bei Problemen oder verdächtigen Beobachtungen sofort an die
     Polizei oder an das Sicherheitspersonal. Rufen Sie in dringenden
     Fällen die 110.
   - Sichere An- und Abreise: Nutzen Sie, sofern möglich, öffentliche
     Verkehrsmittel. Wer mit dem Auto kommt, sollte nur ausgewiesene 
     Parkplätze nutzen und darauf achten, dass die Rettungswege 
     freigehalten werden. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und
     schließen es ordnungsgemäß ab. Fährräder sollten mit stabilen 
     Schlössern gesichert und an festen Gegenständen befestigt 
     werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

