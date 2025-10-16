Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Silberner Kleinwagen nach Unfall gesucht

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 14 und 17:30 Uhr zu einem Unfall auf einem Firmenparkplatz in der Brandisstraße, in Höhe der Hausnummer 23. Auf dem dortigen frei befahrbaren Parkplatz touchierte ein 39-jähriger Werler mit seinem VW einen dort abgestellten silbernen Kleinwagen im Bereich des linken Fahrzeughecks. Der 39-Jährige hinterließ einen Zettel mit seiner Rufnummer an dem beschädigten Pkw und ging zunächst zur Arbeit. Da sich jedoch niemand meldete und der Kleinwagen nicht mehr vor Ort war, verständigte der Werler die Polizei. Da das Kennzeichen des beschädigten Pkw unbekannt ist, wird nun nach Zeugen bzw. dem Fahrer/Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs gesucht. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02922/91000 entgegen. Ebenso jede Polizeidienststelle.

