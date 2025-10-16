Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werkzeug und mehr aus (Firmen-)Fahrzeugen gestohlen

Anröchte/Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (14. Oktober) und Mittwochmorgen (15. Oktober) gab es in Anröchte und Lippstadt mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen.

In der Brückenstraße in Anröchte wurde zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 11:10 Uhr, ein Transporter aufgebrochen, der vor der Garage eines Einfamilienhauses geparkt war. Der oder die Täter beschädigten das Schloss der hinteren Doppeltür und entwendeten Werkzeuge.

Im Bereich Hauptstraße / Espenweg in Anröchte schlugen der oder die Täter zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6:30 Uhr, die Scheibe der rechten Schiebetür eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Werkzeuge und etwa 60 Meter Kabel.

In der Glatzer Straße in Anröchte wurden am Mittwoch gegen 3:30 Uhr Werkzeuge aus einem mutmaßlich unverschlossenen Firmenfahrzeug gestohlen. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei Männer zu erkennen. Einer war mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Weste, einer hellen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Der andere trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, eine dunkle Hose und helle Schuhe.

In der Straße "Am Pulverhäuschen" in Lippstadt war ein Firmenfahrzeug, das auf dem umzäunten und abgeschlossenen Gelände eines Elektrobetriebs geparkt war, das Ziel. Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 6:45 Uhr, wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Tablets, ein Laptop und Werkzeug entwendet.

Im Bereich Dedinghauser Weg / Ostenfeldmark in Lippstadt schlugen der oder die Täter zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Fahrzeug wurde in diesem Fall jedoch nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen, die an den jeweiligen Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell