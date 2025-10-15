Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer nach medizinischem Notfall in Lebensgefahr

Erwitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Erwitte ereignete, schwebt ein 84-Jähriger aus Soest in Lebensgefahr. Der Mann wollte gegen 16:10 Uhr mit seinem BMW vom Parkplatz mehrerer Einzelhandelsgeschäfte in den Wemberweg abbiegen. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen eines Gebrauchtwagenhändlers.

Der 84-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist Lebensgefahr nicht auszuschließen. Ein VU-Team der Kreispolizeibehörde Paderborn übernahm die Unfallaufnahme und Spurensicherung vor Ort.

