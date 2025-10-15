POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen

Warstein-Suttrop (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 10. Oktober, 13 Uhr und dem 13. Oktober, 8 Uhr in die Räumlichkeiten eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Straße "Alte Kreisstraße" ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Büro des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Geldkassette sowie eine Werkzeugbox. Die Kriminalpolizei erschien zur ...

