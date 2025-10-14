Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 25-Jähriger

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Die Polizei im Kreis Soest bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten 25-jährigen Julia K. Die junge Frau wurde zuletzt am dem gestrigen Montag, gegen 14:20 Uhr in der LWL-Klinik in Lippstadt-Benninghausen gesehen. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Beschrieben werden kann die Vermisste wie folgt: Etwa 1,70 Meter groß, blonde Haare zum Zopf gebunden, graue Augen. Bekleidet ist Julia K. mit einer grauen Fleecejacke, einem gelben T-Shirt und Leggings. Sie trägt eine Bauchtasche und Kopfhörer mit sich. Derzeit ist das Gesicht der Vermissten geschwollen und eine Augenprellung sichtbar. Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Frau K. nimmt die Polizei Soest unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell