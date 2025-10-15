Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baucontainer

Warstein-Belecke (ots)

Unbekannte Täter brachen ein Vorhängeschloß eines Baucontainers in der Max-Planck-Straße auf. Aus dem Innern entwendeten sie hochwertiges Werkzeug für den Straßenbau im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die in der Zeit zwischen dem 13.10.2025 und dem darauffolgenden Dienstag, 07 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Warstein zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

