Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gaststätteneinbrüche

Lippstadt (ots)

Gleich zweimal brachen bislang unbekannte Täter in zwei nebeneinanderliegende Restaurantbetriebe in der Lange Straße ein. In der Zeit zwischen dem 14. Oktober, 16 Uhr bis zum 15. Oktober 10:10 Uhr, schlugen die Einbrecher in beiden Fällen ein Fenster ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus einem der beiden Lokale ein Handy entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten die Polizei unter der Rufnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

