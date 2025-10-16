PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 67-jährige wird Opfer eines Betrugs

Bad Sassendorf (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Bad Sassendorf ist Opfer von Betrügern geworden. Sie beabsichtigte in einem Onlineshop einzukaufen, als sich aus unerklärlichen Gründen auf ihrem Computer weitere Fenster öffneten. In einem der Fenster erschien die Servicenummer des Windows-Supports. Zur Problemlösung wählte sie diese Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, der für seine Dienstleistung Gutscheine eines bekannten Streamingdienstes in Höhe von mehreren Hundert Euro verlangte. Die 67-jährige kaufte vier Gutscheine und übermittelte die Gutscheincodes an den unbekannten Tatverdächtigen. Als der angebliche Microsoft-Mitarbeiter noch zusätzlich die Bankverbindung der Geschädigten haben wollte, kam ihr das Ganze seltsam vor und die Kommunikation wurde ihrerseits beendet.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen, bei denen die Täter sich Zugang zu Computern, Online-Banking und persönlichen Daten verschaffen wollen:

   - Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen! Banken, die 
     Polizei oder Softwarefirmen fordern niemals Fernzugriff oder 
     Überweisungen.
   - Lassen Sie sich nicht von Ihren Gesprächspartnern unter Druck 
     setzen und legen Sie auf!
   - Geben Sie keine persönlichen Daten weiter! Nennen Sie am Telefon
     niemals Passwörter, PINs oder TANs.
   - Gewähren Sie keinen unbekannten Personen Fernzugriff auf Ihren 
     PC oder Ihr Smartphone!
   - Rufen Sie im Zweifel die Bank oder das Unternehmen unter den 
     offiziellen Telefonnummern zurück und fragen nach dem besagten 
     Vorgang.
   - Falls Sie Betrügern Zugriff auf Ihr Gerät gewährt haben: Trennen
     Sie sofort die Internetverbindung! Ändern Sie Passwörter und 
     lassen Sie das Gerät von Fachleuten überprüfen.
   - Melden Sie einen Betrug oder auch einen Betrugsversuch 
     unmittelbar der Polizei und Ihrer Bank!
   - Informieren Sie Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten über die
     Masche! Insbesondere ältere Menschen sind Zielgruppe für 
     derartige Betrugsmaschen und sollten daher aufgeklärt werden, 
     wie sie sich verhalten sollten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

