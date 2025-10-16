Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lotto-Filiale

Soest (ots)

Am heutigen frühen Morgen wurde die Polizei um 04:28 Uhr zu einer Lotto-Filiale am Riga-Ring gerufen. Dort hatte zuvor die Alarmanlage ausgelöst, da zwei bislang unbekannte Täter in das Geschäft eingebrochen waren. Nach derzeitigen Ermittlungen drückten die Einbrecher eine Glasscheibe des Lotto-Geschäftes ein, um in den Verkaufsraum zu gelangen und diesen nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob die Diebe fündig wurden oder nach der Alarmauslösung ohne Tatbeute flüchteten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine aufmerksame Zeugen bemerkte zwei aus Richtung Tatort flüchtende Personen, die wie folgt beschrieben werden können:

1.Person: etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem beigen Kapuzenpullover, beiger Hose-vermutlich Jeans, die Person führte einen Rucksack mit

2.Person: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, über 30 Jahre alt, kurze Haare, fast Glatze, bekleidet mit einer blauen Jacke und schwarzer Hose

Ein unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell