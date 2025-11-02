LPI-J: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Apolda (ots) - Am 01.11.2025 wurde ein 23-jähriger aus Apolda medizinisch behandelt. Die ebenfalls anwesenden Polizeibeamten stellten bei ihm eine geringe Menge Kokain fest. Weiterhin führte er ein Einhandmesser mit sich, welches er in seiner Unterhose versteckte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

