LPI-J: Gartenlaubeneinbruch
Apolda (ots)
In der Zeit vom 25.10.2025 bis 01.11.2025 brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in Apolda ein. Der oder die Täter hinterließen Sachschaden und entwendeten einen Rasenmäher und eine Heckenschere der Marke Makita. Der Wert liegt im unteren dreistelligen Bereich.
