LPI-J: Gartenlaubeneinbruch

Am 30.10.2025, gegen Mittag, machte sich ein 25 Jahre alter Mann in Apolda an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Der Mann entwendete den Roller in der Ackerwand. Kurze Zeit später wurde das Gefährt in einem Gebüsch im Mozartweg aufgefunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

