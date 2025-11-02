Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tumulte vor der Wohnungstür

Jena (ots)

In der Nacht auf den 01.11.2025 kam es in Jena zu einem handfesten Streit mit anschließender Vandalismus-Welle im Thomas-Münzer-Weg. Plötzlich tauchten bei einer Halloweenparty mehrere ungeladene Gäste auf und forderten Eintritt. Als die Gruppe verwiesen wurde, eskalierte die Situation. Ein Täter verdrehte einem Geschädigten die Hände und drohte ihm die Finger zu brechen. Ebenso wurde durch die Gruppe erheblicher Sachschaden am Grundstück des Opfers verursacht.

Als die Täter anschließend flüchteten, wurden im Thomas-Müntzer-Weg und umliegenden Straßen noch mehrere Gartenanlagen und Kraftfahrzeuge beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen und bittet Anwohner um mögliche Täterhinweise unter 03641 810.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell