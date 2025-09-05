FW-WRN: Feuerwehr Werne verabschiedet Abteilungsleiter Werner Kneip in den wohlverdienten Ruhestand

Freiwillige Feuerwehr Werne

Feuerwehr Werne verabschiedet Abteilungsleiter Werner Kneip in den wohlverdienten Ruhestand

Eine besondere Überraschung erlebte heute Morgen der Abteilungsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Werne Werner Kneip.

Eine Abordnung von Stadt, Rettungsdienst und Feuerwehr holte ihn sichtlich überraschend zu seinem letzten Arbeitstag von seinem Zuhause ab. Werner Kneip ist als Abteilungsleiter seitens der Stadt Werne nicht nur für die Feuerwehr zuständig, sondern ist auch seit über 41 Jahren aktive Einsatzkraft der Löschgruppe Langern und tagsüber auch aktiv im Löschzug Mitte.

Auf dem Rückweg wurde ein kurzer Abstecher an der Polizeiwache Werne gemacht. Hier warteten der Leiter der Polizeiwache EPHK Markus Fastnacht und der Bezirksbeamte PHK Dirk Großecappenberg, um sich auf von Werner Kneip verabschieden zu können. Die Zusammenarbeit mit der Polizei pflegte Werner nämlich stets gut.

Am Feuerwehrgerätehaus Werne - Mitte standen dann die Kolleginnen und Kollegen des Dezernates V Spalier und haben Werner mit Applaus empfangen. Werner war sichtlich gerührt und sprachlos, was alle Kolleginnen und Kollegen als Überraschung für ihn vorbereitet haben.

Werner Kneip war seit dem 01.08.1977 bei der Stadt Werne tätig. Er hat dort verschiedene Abteilungen durchlaufen, ob Personalamt, Standesamt oder Bauamt - das Ordnungsamt hat ihm letztendlich doch am besten gefallen. Für die Feuerwehr hatte Werner stets ein offenes Ohr, was als Feuerwehrmann natürlich auch dazu gehört. Der Feuerwehr Werne gehört Werner seit dem 01.09.1984 an.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne dankt ihm für seine jahrelange Treue und seinen unermüdlichen Einsatz. Der Abschied fällt schwer, doch wir wünschen Werner für seinen wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute. Als Feuerwehrmann bleibt er der Feuerwehr Werne natürlich noch erhalten - wenn auch ab jetzt nur noch in seiner Heimatlöschgruppe Langern.

