POL-PDKL: Brand einer Hecke

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Landkreis am Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut. Gegen 16.30 Uhr prallte der 63-Jährige in einem Ort in der Verbandsgemeinde Weilerbach mit seinem Auto gegen einen Gartenzaun. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Unfallfahrer ansprachen, gab er an, dass er eigentlich mit seinem Pkw in eine ...

mehr