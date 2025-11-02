PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Fahrgast nach Streit im Bus geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Weimar (ots)

Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 kam es gegen 13 Uhr in einem Stadtbus der Linie 1 zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Fahrgast beleidigt, geschlagen und bedroht wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 55-jährige Geschädigte gegen 13:00 Uhr an der Haltestelle Goetheplatz in den Bus der Linie 1 in Fahrtrichtung Ehringsdorf ein und wollte im vorderen Bereich Platz nehmen. Zwei bislang unbekannte junge Männer saßen in einem vierer Sitzbereich, wobei noch zwei Plätze frei waren. Einer der beiden hatte seine Füße auf dem gegenüberliegenden Sitzen abgelegt. Als der Geschädigte die Person ansprach und sie bat, die Füße vom Sitz herunterzunehmen, damit er sich setzen könne, reagierte diese verbal aggressiv und beleidigte ihn.

Ein weiterer bislang unbekannter Fahrgast versuchte vergeblich, die Situation zu beruhigen. In der weiteren Folge schlug der junge Mann dem Geschädigten ins Gesicht und bedrohte diesen. Im Bereich der Bauhaus-Universität verließ der Täter den Bus. Der Geschädigte stieg ebenfalls aus und folgte ihm. Dabei forderte er den Flüchtigen vergeblich auf, stehen zu bleiben. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen, sowie seinem Begleiter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

