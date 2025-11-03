Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegunfall

Jena (ots)

Ein 10-jähriger Junge befand sich am Donnerstag gegen 13:45 Uhr auf dem Heimweg. In der Friedrich-Engels-Straße auf Höhe der Schule stand ein Bus. Eine Vorbeifahrt ist an dieser Stelle untersagt. Eine 50-jährige fuhr trotzdem an dem Bus vorbei. Der 10-jährige lief hinter dem Bus auf die Straße, dies sah die VW-Fahrerin nicht und traf den Jungen. Dieser stürzte und erlitt mehrere Schürfwunden im Gesicht. Das Kind wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

