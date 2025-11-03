PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnung verwüstet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein 43-jähriger begab sich am Freitag gegen 12:00 Uhr in die Fabrikstraße in Kahla. Dort trat er von einem 45-jährigen die Wohnungstür ein und betrat die Wohnung. Er warf diverse Gegenstände umher und beschädigte einen alten Fernseher. Der Polizeibekannte Täter wurde durch die eingesetzten Beamten aufgegriffen. Ein Ermittlungsverfahren zu den genauen Tatumständen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

