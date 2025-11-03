PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Drogenfund nach Streitigkeit

Jena (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache eine 20-jährige und ein 23-jähriger in der Scharnhorststraße in Streit. Die Polizei wurde verständigt und mindestens zwei Personen versuchten den Streit zu schlichten. Im Rahmen der Schlichtung verweigerte der junge Mann die Angaben zu seinen Personalien. Er wurde in Folge, zur Feststellung seiner Personalien durchsucht. Dabei fanden die Beamten mutmaßliches Crystal. Dieses wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

