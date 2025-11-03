Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nach technischen Defekt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 70-jähriger fuhr am Samstag gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes von einem Waldweg auf die L1073 in Richtung Hermsdorf. Als er in die Straße einbog bemerkte er, dass die Lenkung Probleme machte. So sei das Fahrzeug immer wieder nach rechts gezogen. Der Fahrer lenkte immer wieder dagegen. Dabei kam er jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 39-jährigen Tesla-Fahrer. Bedingt durch den Aufprall, waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell