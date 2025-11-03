Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streifenwagen mit Feuerwerkskörpern beschossen - Ermittlungsupdate

Weimar (ots)

In der Silvesternacht, kurz nach dem Jahreswechsel, wurde auf dem Goetheplatz ein Streifenwagen in Brand gesetzt, der dort abgestellt war. Unbekannte, vermutlich aus einer der zahlreichen versammelten Personengruppen, warfen Feuerwerkskörper auf das Fahrzeug. Wir berichteten über den Vorfall am 07. Januar 2025. Seitdem liefen die Ermittlungen bei der Kripo Weimar auf Hochtouren. Akribisch wurden Beweise, Hinweise und Spuren ausgewertet und in die darauf aufbauenden Ermittlungen mit einbezogen. So konnte der Tatverdacht gegen einen mittlerweile 16-Jährigen erhärtet werden. Gegen einen, zum Tatzeitpunkt, 17-Jährigen richteten sich die ersten Ermittlungsansätze. Diese konnten vorerst nicht weitere verifiziert werden, was sich aber im Laufe des Verfahrens wieder änderte. So konnten die Ermittler auch gegen diesen den Tatverdacht erhärten. Über das weitere Strafverfahren entscheidet nunmehr die Staatsanwaltschaft in Erfurt.

Die Weimarer Kriminalpolizei bedankt sich in diesem Zuge bei der Mithilfe aus der Bevölkerung für die vielen Hinweise, welche auch einen entscheidenden Anteil an dem Ermittlungserfolg haben.

