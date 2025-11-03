PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelter Fahndungserfolg

Apolda (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte aus Apolda gestern zwei Personen fest. Gegen einen der beiden Männer lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor und gegen den anderen ein Vollstreckungsauftrag. Beide Männer (29 und 40) konnten die geforderten Geldsummen aufbringen und konnten wenig später aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

