LPI-J: Doppelter Fahndungserfolg

Großheringen (ots) - Eigentlich wollte eine Familie in Großheringen das Wochenende gemütlich ausklingen lassen. Doch ein ungebetener Gast hatte anscheinend etwas dagegen. In den späten Nachmittagsstunden betrat der Fremde unerlaubt das Grundstück und ging auf die Terrasse. Nachdem er hier sein Geschäft verrichtete, bediente er sich am Außenkühlschrank und trank zwei Flaschen Alkoholika aus. Die alarmierten Beamten stellten die Person fest. Da dieser keine ...

mehr