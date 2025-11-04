Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verbotene Parolen gerufen

Kurz vor 20 Uhr teilten Zeugen im Bereich der Zwätzengasse eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit. Auch sollen hierbei verbotene Parolen gerufen worden sein. Auch sollen die offenbar fünf bis sieben dunkel gekleideten Personen versucht haben in das Institut für Philosophie gewaltsam einzudringen. Letzteres konnte nicht bestätigt werden. Die eingesetzten Beamten prüften den Bereich ab, konnten aber die Personengruppe nicht feststellen. Diese bewegte sich, nach der Mittelung weiterer Ohrenzeugen, weiter in Richtung Damenviertel. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierfür werden Zeugen gebeten, welche sachdienliche Hinweise machen können, sich zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen 286067/2025 ist bitte mit anzugeben.

