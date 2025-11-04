Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Kreuzungsbereich

Jena (ots)

Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Ford den Lutherplatz aus Richtung Wiesenstraße und beabsichtigte fortfolgend nach links in den Löbdergraben abzubiegen. Ihm entgegen kam ein 55-Jähriger mit seinem Audi aus Richtung Fürstengraben. Dieser beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Es kam für knapp eine Stunde zu Einschränkungen im Straßen- und Tramverkehr. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt wurden.

