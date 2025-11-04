PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gummibärchen anstatt Paket

Weimar (ots)

Ob es sich am Montag um einen dreisten Diebstahl oder vielleicht auch um einen dankbaren Langfinger handelte, muss nun ermittelt werden. Ein Paketzusteller lieferte eine Warensendung und legte diese im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Warschauer Straße im Bereich der Briefkästen ab - ohne Abstellgenehmigung. Als der eigentliche Adressat der Lieferung die Sendung holen wollte, war diese nicht mehr da. Dafür lag jedoch eine Packung Gummibären am Ort. Ob diese vom Täter rühren, welcher sich zuvor augenscheinlich widerrechtlich Zutritt zum Hausflur verschaffte und in der Folge das Paket im Wert von 24 Euro aneignete, ist derzeit eine reine Vermutung. Das fällige Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Mehrere Graffiti im Bereich

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg/Hermsdorf: Sowohl an einer Mauer eines Einkaufsmarktes in der Eisenberger Straße in Hermsdorf, als auch an zwei Örtlichkeiten in Eisenberg brachten Unbekannte mehrere Graffiti auf. Neben teils unleserlichen Schriftzügen gab es auch Bekundungen zu einem Jenaer Fußballverein sowie diffamierende Äußerungen gegen die Polizei. Alle Straftaten wurden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Erneut Dieselklau auf Baustelle

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ascherhütte: Nicht zum ersten Mal begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz, um widerrechtlich an Kraftstoff zu gelangen. Wie am Montagmittag festgestellt werden musste, griffen Unbekannte über das vergangene Wochenende fast alle Arbeitsmaschinen an und zapften den Kraftstoff, es wird von mindestens 1.000 Litern ausgegangen, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Ungewollt Löffel abgegeben

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Podelsatz: Wie ein Zeuge am Montagfrüh feststellen musste, war ein Arbeitsbeginn auf einer Baustelle nicht möglich. Über das verlängerte Wochenende verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich Zutritt zum Gelände. Als Objekte der Begierde wurden Arbeitsgeräte auserkoren - insgesamt vier Baggerlöffel. Diese waren grundsätzlich mit einem Baggerarm gesichert gewesen. Daher wird ein erheblicher Kraftaufwand für die Tat, sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren