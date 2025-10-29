Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (28.10) bei einer Kontrolle an der Europabrücke in Kehl einen 45-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 18-tägige Haftstrafe abgewendet werden.
