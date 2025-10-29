PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Namensangabe: Haftbefehl wegen Betrugs vollstreckt

Offenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Bundespolizei zu einer schlafenden Person in einem abgestellten Regionalzug im Bahnhof Offenburg gerufen. Die Beamten begleiteten den 62-jährigen Mann aus dem Zug. Bei der Identitätsfeststellung konnte der Mann lediglich mündliche Angaben zu seinen Personalien machen. Kurze Zeit später urinierte er in der Unterführung des Bahnhofs. Zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde er auf die Dienststelle gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass der österreichische Staatsangehörige falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Eine Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass er mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 43-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

